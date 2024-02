Era nell’aria da un po’, ma adesso è una realtà: i backup di WhatsApp per Android occupano spazio su Google Drive. Questa recente modifica sta avendo un impatto notevole su l’allocazione dello spazio cloud per tutti gli utenti.

WhatsApp, la rinomata piattaforma di messaggistica, ha a lungo permesso di effettuare il backup delle chat, garantendo agli utenti la conservazione delle conversazioni su Google Drive. Questa funzionalità è stata apprezzata per la sua utilità nel preservare le chat in situazioni di smarrimento o danno del telefono.

Fino a poco tempo fa, il backup di WhatsApp non comportava alcun impatto sullo spazio cloud dell’utente. Ora però la situazione è cambiata radicalmente: i backup influenzano la quantità totale di spazio utilizzato su Google Drive, come indicato chiaramente nell’app Google One.

WhatsApp e i problemi di memoria

È evidente quanto il backup di WhatsApp possa rappresentare una notevole fetta di spazio, nel caso specifico, ben 21 GB. Un cambiamento significativo, soprattutto per chi non ha sottoscritto piani a pagamento di Google One. Una possibile alternativa potrebbe essere la disattivazione dell’opzione di salvataggio del backup su Drive.

L’introduzione di questa novità sembra avvenire gradualmente, con notifiche che avvertono gli utenti almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore, sebbene alcuni non abbiano ancora ricevuto tale avviso. Nonostante ciò, il peso del backup di WhatsApp sullo spazio cloud è già tangibile.

Almeno per l’inizio, pare che la novità stia raggiungendo gli utenti di WhatsApp Beta, ma è solo una questione di tempo prima che arrivi anche agli utenti della versione stabile dell’app. È consigliabile rimanere informati e valutare attentamente le opzioni in base alle proprie esigenze di spazio cloud.

Sappiamo che per mitigare un po’ questa problematica è prevista l’intenzione di introdurre uno spazio extra di archiviazione disponibile attraverso un pacchetto a pagamento. Di certo la notizia non farà di certo piacere a milioni di utenti che si troveranno costretti a pagare un servizio che fino a questo momento è sempre stato gratuito.