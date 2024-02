WindTre è sicuramente uno degli operatori telefonici italiani che si distingue particolarmente per vantaggi e convenienze delle offerte.

In un mercato delle telecomunicazioni ampio come quello italiano, navigare tra le varie offerte mobile può essere un compito impegnativo. Ma, i comparatori online, per fortuna, possono aiutarci a semplificare la ricerca. Grazie ad essi infatti, avrete la possibilità di confrontare rapidamente decine di offerte per la telefonia mobile, risparmiando tempo e sforzi.

In quanto i comparatori ospitano una grande varietà di operatori tra cui Tim, Iliad, Tiscali, Optima, PosteMobile, e molti altri. Il cui obiettivo è quello di fornirvi una panoramica completa delle opzioni disponibili per aiutarti a prendere la decisione giusta.

Le offerte WindTre di fine Gennaio 2024: 5G, minuti illimitati e SMS inclusi

Le offerte WindTre di fine gennaio 2024 promettono compatibilità con il 5G e includono un pacchetto base con minuti illimitati e 200 SMS. In più, offrono la possibilità di abbinare uno smartphone 5G, con rate a partire da 0 euro al mese.

Tra le offerte più economiche abbiamo:

Start 5G , al costo di 12,99 euro al mese, offre 100 Giga al mese in modalità Full Speed con il 5G Priority Pass.

, al costo di al mese, offre 100 Giga al mese in modalità Full Speed con il 5G Priority Pass. Full 5G , costa 14,99 euro mensili e comprende 200 Giga alla massima velocità disponibile. Offre anche un call center senza attese e un pacchetto di 50 minuti di chiamate verso l’estero.

, costa mensili e comprende 200 Giga alla massima velocità disponibile. Offre anche un call center senza attese e un pacchetto di 50 minuti di chiamate verso l’estero. Pack Protect 5G, è ideale per chi desidera acquistare uno smartphone nuovo, poiché include la protezione furto. Al costo di 19,99 euro al mese , offre Giga illimitati a velocità massima fino a 30 Mbps e il call center senza attese.

è ideale per chi desidera acquistare uno smartphone nuovo, poiché include la protezione furto. Al costo di , offre Giga illimitati a velocità massima fino a 30 Mbps e il call center senza attese. Unlimited 5G, al costo di 29,99 euro al mese è l’offerta illimitata top di gamma, con:

– Giga senza limiti in 5G priority pass;

– Call center senza attese;

– 200 minuti verso l’estero.

Se stai cercando la migliore offerta mobile, esplora le opzioni WindTre sul sito ufficiale dell’operatore e trova la soluzione perfetta per le tue esigenze.