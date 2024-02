Gli appassionati di basket non possono lasciarsi sfuggire NBA Infinite, il nuovo titolo mobile sviluppato da Level Infinite e Lightspeed Studios. Il gioco dedicato al mondo della pallacanestro arriverà sugli store Android e iOS a partire dal 17 febbraio.

Il titolo si configura come un gioco free to play incentrato sull’esperienza mobile per rivoluzionare il modo di giocare a basket su smartphone e tablet. Il gioco è attualmente in fase di pre-registrazione, in attesa del lancio ufficiale previsto nelle prossime settimane.

Nel frattempo, gli sviluppatori hanno condiviso alcuni dettagli importanti per il titolo. Il portavoce per il debutto europeo del titolo sarà Rudy Gobert, un giocatore di pallacanestro estremamente talentuoso. Gobert, infatti, si è meritato per ben tre volte l’All-Star in NBA ed è anche vincitore di una medaglia d’argento olimpica con la nazionale francese.

NBA Infinite sta per arrivare su Android e iOS per rivoluzionare il modo di giocare ai titoli di basket su smartphone e tablet Android e iOS

Al suo fianco come testimonial globale ci sarà anche Karl-Anthony Towns, un altro professionista tre volte NBA All-Star. Il motivo di questa scelta è legata ai meriti maturati sul campo in parquet. Infatti, Towns ha totalizzato più di 100 tiri da 3 punti in sei stagioni, inoltre ha segnato oltre 11.000 punti con la stessa squadra, a conferma delle sue doti da cestista.

Tra le superstar che gli utenti potranno selezionare trovano spazio anche De’Aaron Fox, RJ Barrett, Tobias Harris, Andrew Wiggins e Jrue Holiday. Tutti loro saranno anche degli ambasciatori del brand e non presteranno soltanto il volto a NBA Infinite ma saranno anche personaggi giocabili all’interno del titolo.

Le partite di NBA Infinite saranno impreziosite dalla telecronaca in-game di Mark Jones, un commentatore veterano dell’NBA. La sua voce ha accompagnato i tifosi nelle partite di altissima caratura come le finali NBA del 2011 e del 2022 oltre a condurre diversi programmi dedicati. Per restare sempre aggiornati in attesa del lancio ufficiale, è possibile visitare il sito ufficiale.