TIM, operatore telefonico tra i più diffusi in Italia in ambito di telefonia fissa e mobile, propone per i suoi clienti una serie di offerte variegate e vantaggiose. In particolare, l’ultima novità riguarda l’introduzione di una nuova winback indirizzata a tutti gli ex clienti dell’operatore.

Proprio in questi giorni ha avuto inizio la campagna pubblicitaria da parte della compagnia telefonica. Tutti gli utenti interessati dalla promo stanno ricevendo degli SMS in cui gli viene illustrata la promo insieme alle condizioni necessarie per poterla attivare.

La winback di TIM da 100 GB

TIM fa di nuovo parlare di sé. Questa volta l’oggetto della conversazione riguarda la winback indirizzata a tutti gli ex utenti, per invitarli a tornare con l’operatore.

La nuova interessante offerta ha un costo davvero vantaggioso che rientra sotto i 7 euro. La condizione principale ovviamente è quella di essere ex clienti TIM, ma c’è anche un altro requisito. Bisogna infatti richiedere anche la portabilità del proprio numero di telefono da altri operatori.

La winback offre per tutti gli ex clienti TIM minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet a 4G. La winback TIM 100 Giga è molto conveniente, ma ancor di più lo è il suo prezzo. La tariffa prevede un costo mensile di soli 6,99 euro. E non solo.

La promozione prevede un costo nullo per l’attivazione della promozione mentre il costo della SIM è pari a 10 euro. Come detto, l’offerta è attivabile solo dagli ex clienti TIM che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori. In particolare, gli operatori sono Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, insieme ad altri operatori telefonici virtuali.

Come anticipato, tutti gli utenti stanno ricevendo la comunicazione via SMS che li informa di poter attivare l’offerta, ma anche chi non riceve questa comunicazione, ed è in possesso dei requisiti necessari, può recarsi in un centro TIM e richiedere di poterla attivare.

La promozione ha un tempo limitato per essere attivata. Infatti, c’è tempo solo fino al 6 novembre per poter approfittare di questa fantastica offerta e per poterla attivare. L’attivazione può essere attivabile esclusivamente presso tutti i rivenditori autorizzati TIM.