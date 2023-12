I team di Level Infinite e Lightspeed Studios hanno sollevato il sipario su NBA Infinite. Gli utenti appassionati di basket potranno divertirsi anche con la palla a spicchi digitale grazie ad un nuovo titolo dalla forte componente adrenalinica.

Il titolo si configura come un gioco pensato per il mobile con caratteristiche da free-to-play. Trattandosi di un gioco su licenza ufficiale, NBA Infinite offrirà tutto il mondo della massima serie di basket americana.

Gli utenti potranno costruire il proprio dream team per affrontare sfide avvincenti 3v3 contro altri giocatori reali. Le sfide PvP sono il cuore dell’esperienza di gioco ma sarà possibile cimentarsi anche nelle modalità 1v1 e Dynasty 5v5.

Con NBA Infinite sarà possibile divertirsi con la massima serie del basket in divertenti sfide PvP su ogni device Android e iOS

Come dichiarato Anthony Crouts, Senior Director di Level Infinite: “Ci siamo impegnati a creare un’autentica esperienza di gioco NBA che alimenti l’amore dei fan per il gioco. NBA Infinite offre una grafica realistica, intensi incontri PvP in tempo reale e un roster di giocatori sempre più ampio. Non vediamo l’ora che tutti si allaccino le scarpe da ginnastica e scendano in campo”.

Le sessioni multiplayer saranno veloci e frenetiche e permetteranno a tutti i giocatori di divertirsi e dimostrare le proprie abilità. Inoltre, sarà possibile collezionare tutti i giocatori dell’NBA per creare il proprio roster da sogno.

Il titolo sarà disponibile nel corso delle prossime settimane per tutti gli smartphone, ma coloro i quali si pre-registreranno su App Store e Google Play Store potranno ricevere ricompense esclusive. Infatti, i giocatori potranno riscattare in-game premi unici che renderanno l’esperienza di gioco ancora più avvincente quando NBA Infinite verrà lanciato ufficialmente. Per rimanere aggiornati sulle novità è possibile visitare il sito ufficiale.