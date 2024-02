Nel corso di un evento a Parigi, presso il quale abbiamo partecipato direttamente noi di TecnoAndroid, Amazfit ha ufficialmente confermato la partnership con Kelvin Kiptum, atleta di fama mondiale, in grado di stabilire il record mondiale alla maratona di Chicago, fermando il cronometro a 2:00:35, e dopo aver conquistato le maratone di Valencia e Londra, rispettivamente nel 2022 e nel 2023, guarda al futuro, nell’idea di alzare nuovamente l’asticella, sperando di scendere ancora sotto le 2 ore ad Amsterdam 2024, ed ovviamente di conquistare l’oro Olimpico a Parigi 2024.

Il giovane 24 enne sarà il nuovo ambasciatore di Amazfit, utilizzerà Cheetah Pro, il nuovo smartwatch dedicato ai runner e all’attività fisica, per i propri allenamenti, sfruttando la doppia banda circolare polarizzata MaxTrack dell’antenna GPS integrata (molto precisa ed affidabile, tanto da poter raggiungere una precisione del 99,5%), così da riuscire a controllare nel dettaglio il ritmo preciso della corsa, senza differenze nei chilometri misurati a causa di problemi legati al collegamento satellitare. Un aspetto da non sottovalutare per Kiptum, in quanto generalmente l’atleta aumenta il proprio passo dal 30esimo chilometri, e non poter disporre di una simile precisione, renderebbe vana la misurazione effettiva.

Amazfit e Kevin Kiptum, l’alleato fondamentale sarà Helio Ring

Terminato l’allenamento, Amazfit Helio Ring aiuterà a misurare i tempi di recupero, stiamo parlando di un anello (che ufficiosamente dovrebbe costare tra i 150 ed i 200 euro), annunciato al CES 2024 di Las Vegas, capace di monitorare la qualità del sonno (proponendo anche una analisi approfondita), la prontezza mentale e fisica, grazie ai sensori BioTracker e EDA.

Il leitmotiv di entrambi i prodotti è uno solo: “Superare i limiti“, cosa che al momento solo Kiptum pare essere in grado di fare per quanto riguarda il muro delle 2 ore nella maratona, mentre Amazfit, dal canto suo, nel proporre dispositivi sempre più votati all’attività fisica, superando il punto di riferimento del settore quale è Garmin.