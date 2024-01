Volantino EXPERT di gennaio con pressi smartphone da CAPOGIRO

Il periodo iniziale dell’anno è sempre cosparso di grandi offerte provenienti dai volantini delle aziende. Questa volta si parla di Expert, probabilmente il grande magazzino per eccellenza che sta proponendo smartphone e tanti altri dispositivi a prezzo assurdo.

Come potete notare nel paragrafo prossimo, le opportunità sono arrivate quasi ai minimi storici, peraltro tutte con due anni di garanzia.

Expert, le nuove offerte che battono tutti: ci sono smartphone e molto altro

Il gran numero di offerte che stanno arrivando ultimamente riguardano soprattutto i volantini delle grandi aziende tra cui c’è anche Expert. L’azienda ha messo in piedi un volantino pieno di opportunità, soprattutto per quanto riguarda smartphone e altri dispositivi come le televisioni.

Si parte innanzitutto dai top di gamma, tra cui figura il Galaxy S23 Ultra di Samsung. Il prezzo di questo prodotto è di 999 € in sconto, e lo stesso vale anche per il suo fratello minore che è il Galaxy S23. In questo caso il prodotto costa 699 €. Si tratta di due telefoni molto ambiti, per cui potrebbero andare in esaurimento scorte. C’è anche un altro dispositivo di Samsung, ovvero il Galaxy A34 5G. Il suo prezzo è di 279,99 € in sconto.

A seguire non poteva mancare lo Xiaomi Redmi 13C, smartphone con un prezzo di 159,99 €. Chi ama poi il mondo delle televisioni, oggi può approfittare di un’offerta riguardante una smart TV. La Crystal UHD di Samsung, quella da 75 pollici, costa solo 699,99 €. Tutti i prodotti che trovate in sconto sul volantino ovviamente hanno come sempre due anni di garanzia.