Per questa fine del mese, l’operatore telefonico italiano TIM sta continuando a proporre nei negozi fisici aderenti alcune delle sue super offerte di tipo operator attack. Si tratta di offerte a basso costo e che sono pensate proprio per contrastare la concorrenza, ovvero TIM Power Iron New e TIM Power Supreme New. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, arrivano le nuove offerte TIM Power Iron New e TIM Power Supreme New

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico TIM sta proponendo presso i suoi negozi due super offerte di rete mobile. Come già detto in apertura, ci troviamo di fronte a due offerte di tipo operator attack, quindi pensate per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

La prima di queste offerte è TIM Power Iron New. Quest’ultima è attivabile da chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile, Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, Noitel, BT Italia FULL MVNO, TDM, BT Enia Mobile, Afinna One, LycaMobile e Vianova Mobile.

Nello specifico, l’offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere è molto basso, di appena 6,99 euro al mese. La seconda offerta è poi TIM Power Supreme New. Quest’ultima include lo stesso bundle della precedente offerta ma ha un costo di 7,99 euro con pagamento su credito residuo. Per chi sceglie il pagamento Easy Pay, il traffico dati disponibile è pari a 150 GB.