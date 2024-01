WINDTRE, l’operatore telefonico, ha avviato una graduale rimodulazione tariffaria coinvolgendo nuovi utenti con offerte prepagate, dopo aver già informato un primo gruppo lo scorso novembre. Gli utenti interessati hanno ricevuto SMS personalizzati dettagliando i cambiamenti nelle loro offerte attuali. Questa rimodulazione avviene in due fasi distinte.

WINDTRE annuncia aumenti tariffari

Inizialmente, a partire dal 15 febbraio 2024, si prevede un aumento del bundle mensile di Giga inclusi nell’offerta. L’incremento varia da un minimo di 30 Giga fino a Giga illimitati, a seconda dell’offerta attiva. Questo aumento avviene automaticamente, senza costi aggiuntivi per l’utente.

Successivamente, dal 1° aprile 2024, è previsto un aumento del costo mensile dell’offerta mobile di 2 euro rispetto al prezzo attuale. Questo aumento si applica sia ai pagamenti tramite Easy Pay che all’addebito su credito residuo. Nel caso di offerte con Giga illimitati, WINDTRE procederà alla disattivazione di opzioni dati aggiuntive a pagamento per assorbire i costi.

Nella comunicazione ai clienti, WINDTRE motiva queste modifiche sottolineando la necessità di investire nella potenziamento della rete mobile per migliorarne le performance. Si fa anche riferimento a “esigenze di mercato” come giustificazione per la rimodulazione, senza menzionare la clausola ISTAT legata all’inflazione.

Come gestire le modifiche contrattuali

Gli utenti hanno la possibilità di evitare l’aumento di 2 euro al mese optando per un’offerta denominata Plus, che, mantenendo gli stessi costi e contenuti attuali, offre un bonus extra di 1 Giga o 50 SMS ogni mese, senza ulteriori costi in aggiunta. L’attivazione di questa offerta può essere effettuata inviando un SMS con scritto “OPTIN” al numero 40400 entro la data indicata da WINDTRE nell’SMS informativo.

Questa rimodulazione invita a considerare la crescente necessità delle compagnie telefoniche di adeguare le offerte alle dinamiche di mercato e alle richieste degli utenti. Tuttavia, il consumatore è chiamato a valutare attentamente le opzioni disponibili, cercando soluzioni che soddisfino le proprie esigenze senza compromettere eccessivamente il proprio bilancio. La possibilità di scelta e di recesso offerta agli utenti dimostra l’importanza dell’informazione e della consapevolezza nella gestione delle proprie telecomunicazioni.