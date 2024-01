AGCOM multa TIM: sanzionata per violazione diritti consumatori

Il 13 aprile 2023, l’AGCOM ha emesso un’ordinanza ingiunzione imponendo una sanzione di 7.631.175 euro a TIM. La violazione principale si basa sull’articolo 24 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), in particolare sulla mancanza di adeguata progettazione e controllo nei sistemi di gestione dei dati personali.

Il Garante ha rilevato una violazione sistematica degli articoli 5 e 24 del GDPR da parte di TIM, in particolare per mancanza di progettazione adeguata e controllo nei sistemi di gestione dei dati personali. Gli esperi hanno esaminato la privacy by design attentamente, evidenziando che la progettazione del sistema di trattamento doveva prevedere non solo controlli e penali, ma anche procedure per evitare l’impiego di contatti non autorizzati.

Il Garante sottolinea che la privacy by design deve essere parte essenziale del contratto con i telesellers e non solo una documentazione formale. Il principio richiede una progettazione profonda del sistema operativo, compreso un sistema contrattuale che permetta un controllo effettivo per evitare violazioni.