Ottieni 150 GIGA e un REGALO con Iliad e la sua promo

Il grande trascorso di Iliad di questi primi cinque anni e mezzo di operato in Italia, parlano chiaro: il gestore ora domina. Gli utenti hanno sempre meno dubbi quando devono cambiare provider, dando un’occhiata al sito ufficiale di questa realtà che si dimostra sempre più appetibile.

I prezzi delle sue offerte sono infatti ineguagliabili dagli altri gestori e anche per quanto riguarda il lato fisso. Per quanto concerne infatti la telefonia fissa, dal punto di vista della rete Internet, non ci sono infatti gestori che abbiano fatto bene come Iliad durante il 2023. Gli ultimi dati parlano di un’azienda in grado di totalizzare la media più alta in termini di download ed upload, sia in fibra normale che in FTTH.

Ora però è tempo di parlare dell’offerta mobile che sta riportando l’ago della bilancia a pendere proprio dal lato di Iliad. Il celebre gestore è infatti arrivato a offrire di nuovo la sua Giga 150 con tutto incluso.

Iliad, le offerte migliori crollano di fronte alla Giga 150: ecco quanto costa

Sul sito ufficiale si può notare che è ritornata una delle migliori offerte di sempre di Iliad. Stiamo parlando della celebre Giga 150, promozione che garantisce ogni mese il 5G gratis a tutti coloro che la sottoscrivono.

Basta pagare solo 9,99 € al mese per averla per sempre allo stesso prezzo, con un costo di attivazione che è praticamente uguale ma da pagare una tantum. Venendo ai contenuti, al suo interno ci sono 150 giga in 5G tutti i mesi con minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore.