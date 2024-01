Iliad conquista la classifica delle velocità di download in Italia

Nel vasto panorama delle connessioni internet in Italia, la società francese indipendente nPerf si è distinta per offrire agli utenti la possibilità di testare gratuitamente la qualità delle connessioni fisse, mobili o Wi-Fi, raggiungendo velocità fino a 10 Gb/s. Nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, nPerf ha condotto uno studio approfondito, rivelando dati interessanti sulle prestazioni delle varie società di telecomunicazioni.

Voli ad alta velocità

Tra le varie compagnie, Iliad è emersa come la società in grado di fornire le velocità di download fisse più elevate in Italia, raggiungendo la notevole cifra di 388 Mb/s. Tale risultato la colloca al vertice della classifica nazionale, superando nazioni come Svezia, Germania e Austria per quanto riguarda la velocità media di download fissi, attestandosi a 186 Mb/s. Questo pone Iliad come un operatore di spicco nel panorama italiano delle telecomunicazioni.

I dati evidenziano che Iliad non si distingue solamente per la velocità di download, ma anche per la migliore latenza registrata, pari a 18 ms, e per la velocità di upload più veloce, raggiungendo i 264 Mb/s. La società ha mantenuto la sua eccellenza anche come operatore di rete FTTH più performante in Italia durante il 2023.

Incremento annuale e stabilità nelle connessioni internet italiane

Altri importanti attori del settore, come Fastweb, mostrano una crescita costante, con una velocità di download di 161 Mb/s e una velocità di upload di 89 Mb/s. Nel segmento FTTH, Fastweb si posiziona come operatore in grado di garantire una velocità media di download di 465 MB/s.

TIM, un altro attore rilevante nel panorama delle telecomunicazioni italiane, assicura una velocità media di download di 166 Mb/s e una velocità di upload di 89 Mb/s, ottenendo un incremento annuale di 12.000 nPoints. WindTre, nonostante una crescita più contenuta, conferma comunque la sua presenza nel mercato, mentre Vodafone mantiene le prestazioni dell’anno precedente.

Panoramica nPerf 2023

I dati raccolti da nPerf, basati su ben 653.395 test effettuati sulle reti fisse in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, offrono una panoramica dettagliata delle prestazioni delle diverse compagnie di telecomunicazioni nel paese. La competizione tra gli operatori è sempre più accesa, con un costante miglioramento delle velocità e delle prestazioni complessive, garantendo agli utenti un accesso più veloce e affidabile al mondo digitale.