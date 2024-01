Cos'è FLIPSIDE, la nuova funzione di Instagram

Sono diverse le novità che Instagram ha introdotto ultimamente al suo interno migliorando così l’esperienza degli utenti. Le persone ad esempio ora sanno quando bisogna smettere di continuare a scrollare ed andare a letto, ma di funzioni interessanti ce ne sono davvero tante altre.

A quanto pare adesso la nota applicazione social sarebbe pronta ad introdurre due novità molto interessanti, ovvero un sistema di sicurezza per i messaggi privati e la nuova funzione chiamata Flipside.

Instagram introduce le sue nuove funzionalità: ecco Flipside e una protezione per i DM

Da diverso tempo si parlava della nuova funzionalità che Instagram sarebbe pronta ad introdurre a breve, ovvero Flipside. Secondo quanto riportato infatti gli utenti potranno a breve fare affidamento su nuovi account alternativi oltre a quello principale.

Questi saranno in grado di fornire ad ogni utente la possibilità di contenere post e storie più intimi che possono essere destinati ad un gruppo di follower più ristretto. Questo è quanto espresso da Meta per spiegare la funzionalità:

“Flipside consente agli utenti di creare una sezione riservata all’interno del proprio profilo, dove è possibile condividere immagini più autentiche e personali con un gruppo selezionato di amici.”

Per quanto riguarda invece l’altra novità, si tratta di un accorgimento per i messaggi DM per gli adolescenti. Tutti gli utenti al di sotto dei 16 o dei 18 anni che vogliono disattivare la ricezione dei messaggi privati da account che non seguono, potranno beneficiare di una novità molto interessante. Instagram infatti ha implementato un aggiornamento che consentirà a tutti di evitare di ricevere questo tipo di messaggi.