Realme ha ufficialmente lanciato il suo primo smartphone della serie Note, il Realme Note 50. Quest’ ultimo promette di catturare l’attenzione degli appassionati grazie a un mix equilibrato di prestazioni e convenienza.

Ecco alcune caratteristiche tecniche del dispositivo:

Alimentato da un processore Unisoc T612;

Display IPS LCD da 6,74 pollici;

IPS LCD da 6,74 pollici; Risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel), 260 ppi di densità;

HD+ (1.600 x 720 pixel), 260 ppi di densità; Refresh rate a 90 Hz;

rate a 90 Hz; Touch sampling rate a 180 Hz.

Tutte queste caratteristiche confermano il suo status di telefono economico, garantendo al contempo un’esperienza visiva sorprendentemente fluida.

Realme Note 50: Prestazioni notevoli e un prezzo accessibile

Per quanto riguarda la memoria, il Realme Note 50 offre 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, con la possibilità di espansione tramite scheda MicroSD. L’aspetto fotografico è gestito da una fotocamera frontale da 5 megapixel per selfie e videochiamate. Mentre sulla parte posteriore troviamo una doppia fotocamera con un sensore primario da 13 megapixel e un sensore monocromatico.

Il dispositivo supporta:

Dual SIM ;

; Connettività Wi-Fi 802.11ac;

Bluetooth 5.0 e GPS;

e GPS; Porta USB Type-C, un jack audio da 3,5 mm e una batteria da 5.000 mAh (con ricarica a 10 W) aggiunge praticità all’esperienza utente.

La scocca, con certificazione IP54 per resistenza a polvere e acqua, è ulteriormente arricchita da un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali.

Ulteriori dettagli

Realme Note 50 è stato rilasciato inizialmente nelle Filippine, disponibile nelle colorazioni Midnight Black e Sky Blue, al prezzo di poco più di 50 euro. Gli appassionati di tecnologia in altre regioni attendono con impazienza notizie sul suo rilascio in altri mercati. Con l’interfaccia Realme UI T basata su Android 13 Go, il Note 50 offre un’esperienza software aggiornata e ottimizzata. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni dal produttore riguardo alla sua distribuzione globale.