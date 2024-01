Iliad, la GIGA 150 è straordinaria: la vogliono tutti

Solo dopo il lancio da parte degli altri gestori di alcune proposte molto allettanti, Iliad ha deciso di fare la voce grossa. Il celebre provider proveniente dalla Francia che in Italia opera fin dal 2018, ha scelto di optare per il lancio di diverse offerte durante l’ultimo 2023.

Attualmente però bisogna proseguire su quella lunghezza d’onda ed è per tale motivazione che una vecchia offerta è tornata di moda. Chi conosceva già in passato la Giga 150 di Iliad, sarà contento di rivederla direttamente sul sito ufficiale. Già dal nome si capisce tranquillamente di cosa è provvista questa soluzione mobile, diventata per diversi mesi la più famosa in Italia.

Ancora una volta Iliad al dominio, il merito dell’offerta da 150 giga che regala anche il 5G

Attualmente l’obiettivo degli utenti è quello di risparmiare e questa promozione lo consente in pieno. Al suo interno non possono mancare ogni mese minuti, messaggi e giga per navigare sul web, proprio come piace a tutti. Partendo dall’inizio, ecco minuti senza limiti verso qualsiasi provider italiano o europeo. Ci sono anche SMS senza limiti verso chiunque e soprattutto 150 giga in rete 5G tutti i mesi. Il prezzo mensile sarà di 9,99 € per sempre.

Da ricordare che non c’è alcun costo da pagare per avere la rete 5G, che infatti viene concessa a gratis. I costi di attivazione dell’offerta equivalgono alla stessa cifra, ovvero 9,99 € ma da pagare solo una volta.

Ricordiamo che il 5G viene offerto gratis da Iliad che infatti non pretende alcun costo aggiuntivo. Sarà ovviamente necessario disporre di uno smartphone che sia in grado di abilitare tale tipologia di connessione, altrimenti sarà inutile.