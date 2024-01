Vi abbiamo accennato giusto qualche giorno fa dell’imminente debutto sul mercato di una nuova serie di smartphone a marchio Realme. Si tratta della serie Realme Note e ora l’azienda ha rivelato il nome del suo primo dispositivo, ovvero Realme Note 50. Ci troveremo di fronte ad un dispositivo appartenente alla fascia entry-level che andrà così a sfidare i rivali anche in questa fascia di prezzo.

Il produttore tech Realme ha da poco svelato il nome del suo primo smartphone appartenente alla nuova serie Realme Note. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Realme Note 50. L’azienda ha infatti da poco pubblicato un post sul social network X sulla pagina ufficiale di Realme Philippines. Oltre a questo, con il post l’azienda ha finalmente rivelato anche la data del debutto ufficiale di questo primo device.

First in the series. First in the world. 🌏

This is the realme Note 50.

Don’t miss out as we introduce the #LongLastingValueCompanion to the world for the first time! ✨

Take note of the price reveal next Tuesday, 01.23.24 at 12NN. 🗓️ pic.twitter.com/t7MWNM5cPr

— realme Philippines (@realme_ph) January 17, 2024