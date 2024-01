Il tasto cattura diventerà molto più duttile rispetto al passato, secondo diverse fonti esordirà con i prossimi iPhone 16, che saranno ufficializzati a settembre. Parlare di tasto è sbagliato, perché se i rumor sono corretti tecnicamente sarà una superficie sensibile al tocco, basterà una lieve pressione, e il tasto reagirà muovendosi, precisamente parliamo di un feedback aptico per simulare il clic di un tasto.

Ma farà anche altro, rimanendo sempre in ambito fotografico ovviamente. Grazie ad un articolo di The Information veniamo a sapere che, questa novità di iPhone 16 sarà stimolata anche dallo scorrimento del polpastrello al quale reagirà con uno zoom in o uno zoom out, a seconda della direzione. Le funzioni in definitiva, grazie alla superficie sensibile al tocco e alla pressione, saranno quattro:

swipe laterale nell’altra direzione per lo zoom out

swipe laterale in una direzione per lo zoom in

pressione lieve per la messa a fuoco

pressione decisa per comandare l'”otturatore”

iPhone 16: altre novità oltre al tasto cattura

Sempre secondo le indiscrezioni il tasto cattura sarà messo sotto il tasto di accensione e spegnimento, dove su alcune versioni di iPhone (non quelle europee) c’è l’antenna per il 5G mmWave, che verrà dunque spostata sul lato opposto. La novità è attesa su tutti gli iPhone 16, non sarà limitata solo ai modelli Pro come quest’anno con il tasto Azione.

Infine il The Information ci conferma anche l’aumento delle dimensioni per iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, Apple sembra essere “costretta” ad aumentare per colpa dell’introduzione del teleobiettivo 5x a tetraprisma anche sul primo ad avere un volume interno maggiore e con l’occasione un display più ampio, parliamo di 0,2 pollici in più su entrambi.

Direi che dopo questi leak prossimo iniziare a tirare le somme, e dire che, fatta eccezione per le dimensioni e per i rumors del tasto cattura, iPhone 16 sembra non essere troppo differente rispetto alla sua versione precedente, l’iPhone 15.