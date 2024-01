Apple iPhone 15 Pro Max è uno dei migliori smartphone in circolazione, vince a mani basse il titolo di dispositivo più richiesto e desiderato dal pubblico, con prestazioni di alto livello, anche se comunque il prezzo è sin da subito decisamente elevato.

L’unico modo per riuscire ad acquistarlo, cercando di risparmiare il più possibile, consiste proprio nel sceglierlo in questo periodo su Amazon, nel corso del quale è possibile ottenere la versione da 256GB, con colore Titanio Blu, ad una cifra molto più bassa del normale listino.

Apple iPhone 15 Pro Max, uno dei prezzi più convenienti di sempre

Il modello in questione può rappresentare la variante base dell’iPhone 15 Pro Max, in quanto ricordiamo che non viene commercializzato a 128GB, per il resto ha un prezzo finale attuale di soli 1329 euro, passando per l’ottima riduzione applicata da Amazon dell’11% applicata sull’originario listino di 1489 euro.

Di base non presenta specifiche tecniche o funzionalità differenti di quanto ci saremmo aspettati, ha un design robusto e leggero realizzato direttamente in titanio, con una protezione anteriore in Ceramic Shield ed un vetro posteriore opaco. Il display è il Super Retina da 6,7 pollici di diagonale, ottima qualità generale con refresh rate a 120Hz e Dynamic Island integrata, tutto mosso dal chip A17 Pro, davvero unico nel suo genere, innovativo con GPU di classe Pro. La variante commercializzata è ovviamente sbrandizzata, e prevede anche la garanzia di 24 mesi per coprire i singoli ed eventuali difetti di fabbrica.