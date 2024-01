Lanny Smoot, un genio innovativo nel suo settore, si è affermato come una leggenda vivente nella famiglia Disney. La sua straordinaria creatività ha portato a oltre 100 brevetti, tra cui spicca l’incredibile tecnologia di movimento magnetico che ha dato vita al robot BB-8 di Star Wars. In un recente video celebrativo per l’inclusione di Smoot nella National Inventors Hall of Fame, l’inventore ha svelato una meraviglia tecnologica: il rivoluzionario pavimento HoloTile.

Questo pavimento innovativo, su cui è sufficiente camminare, rivoluziona l’esperienza virtuale attraverso l’uso di un visore VR. Grazie al pavimento HoloTile, gli utenti possono muoversi nel mondo virtuale semplicemente camminando sulla superficie fisica. Questa sorprendente invenzione di Smoot apre nuovi orizzonti nell’interazione tra il mondo reale e quello virtuale, offrendo un’esperienza immersiva senza precedenti per chiunque si avventuri in questo magico connubio tra tecnologia e intrattenimento.

Disney ha pubblicato sui propri canali social un video dimostrativo della sua nuova tecnologia, e dopo aver fatto gioire i clienti con il suo servzio streaming è pronta a sfondare anche sotto questo punto di vista.

L’invenzione di Disney rende “libero” il VR