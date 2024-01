A giugno si terrà il WWDC 2024, la conferenza dedicata a tutti gli sviluppatori Apple. Il keynote è molto atteso in quanto saranno svelate tutte le novità dedicate al mondo della mela tra cui l’atteso iOS 18.

Il sistema operativo si preannuncia rivoluzionario in quanto Apple porterà sugli iPhone di nuova generazione tante nuove feature supportate dall’Intelligenza Artificiale. A supportare questa ipotesi c’è il codice sorgente di iOS 17.4 che è stato analizzato a fondo da alcuni utenti.

Dai file di sistema dell’ultima beta disponibile, emerge come Apple stia lavorando su Siri e sull’ottimizzazione dell’assistente vocale. Con la prossima generazione di iOS, Siri potrà contare su un cambiamento sostanziale e tecnologico.

Apple si prepara a presentare iOS 18, il nuovo sistema operativo con IA integrata che permetterà a Siri di diventare sempre più versatile e funzionale

Infatti, Apple introdurrà una nuova versione di Siri basata sulla tecnologia dei grandi modelli linguistici. Al momento, sembra che il brand di Cupertino stia testando un nuovo framework privato per rendere l’assistente vocale in grado di interpretare le richieste degli utenti e rispondere sempre in maniera coerente.

Al fine di raggiungere questo obiettivo, l’azienda della mela sta utilizzando le API di ChatGPT. I test interni comportano il coinvolgimento diretto della tecnologia sviluppata da OpenAI al fine di supportare lo sviluppo da parte di Apple del proprio modelli di Intelligenza Artificiale.

L’intervento di Siri supportata dall’IA, però, non si verifica solo quando un utente richiede direttamente qualcosa. L’Intelligenza Artificiale sarà integrata all’interno del sistema operativo iOS 18 e sarà possibile ricevere supporto anche durante la digitazione in nell’app Messaggi.

L’azienda prevede feature come il completamento automatico delle frasi o la risposta ad alcune domande. Inoltre, analizzando il contesto esterno come mittente, orario e contenuto del testo, sarà possibile fornire suggerimenti automatici o azione specifiche da attivare.

Per esempio, gli iPhone di nuova generazione capiranno se è necessario rispondere al messaggio, avviare la navigazione verso un luogo, effettuare una chiamata, programmare un promemoria o altro ancora.

Tuttavia, alcuni analisti non ritengono che nella versione finale di iOS 18 sarà presente ChatGPT o qualsiasi riferimento a questo modello di linguaggio specifico. Infatti, essi sostengono che l’utilizzo delle API di ChatGPT non sia legato direttamente ad iOS 18 e a Siri quanto piuttosto al loro sviluppo.

L’azienda californiana sta effettuando dei test qualitativi della propria IA rispetto ad una già consolidata come quella di OpeAI. In questo modo, il brand della mela sta addestrando la propria IA e la sta perfezionando per superare ChatGPT. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.