Durante il corso dell’anno ci aspettiamo il debutto di tanti nuovi device targati Apple. L’azienda ha appena mostrato il Vision Pro e ha aperto i preordini ma questo sarà solo uno dei dispositivi realizzati dalla mela che gli utenti potranno acquistare.

Secondo il recente report di Mark Gurman, noto nel settore tecnologico per essere sempre molto informato, questo 2024 sarà caratterizzato da alcune novità molto interessanti. Certamente tra queste spicca la nuova famiglia iPhone 16 che sarà presentata a settembre.

Tuttavia, prima di quella data, Apple ha intenzione di cambiare profondamente il proprio brand. Infatti, stando a quanto affermato dall’analista di mercato, l’azienda con sede a Cupertino avvierà una rivoluzione tecnologica.

Apple si prepara a vivere un anno caratterizzato da tanti annunci, novità hardware e software e cambiamenti importanti

Entrando maggiormente nello specifico, gli aspetti principali su cui i tecnici californiani si concentreranno saranno l’evoluzione dell’App Store e l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale. Il motivo è legato alle performance attese dal brand e alla necessità di stupire il mercato con ogni mezzo possibile.

Apple è diventata il principale produttore di smartphone al mondo, superando perfino Samsung. Il mercato si aspetta che questa posizione da leader sia legata anche alle tecnologie innovative introdotte sul mercato al fine di mantenere questa posizione dominante il più a lungo possibile.

Ne consegue che in questo 2024 arriveranno importanti cambiamenti. Il primo sarà legato al mondo delle app in quanto Apple dovrà consentire agli utenti iPhone di poter installare applicazioni provenienti da altri store. Si tratta di un cambiamento imposto dalle normative dell’Unione Europea. Inoltre, Apple dovrà consentire ad app di terze parti di accedere ai sistemi di pagamento, rompendo di fatto il monopolio attuale.

Inoltre, a giugno si terrà il consueto Worldwide Developers Conference (WWDC), durante il quale l’azienda della mela mostrerà le novità software e hardware. Ci aspettiamo il debutto di iOS 18, iPadOS 18 e della nuova versione di macOS.

Tutti questi sistemi potranno contare su funzionalità avanzate basate sull’Intelligenza Artificiale. Grazie a questa introduzione, possiamo aspettarci un sistema operativo mobile e desktop più reattivo ma anche con potenzialità molto più ampie che in passato. Chiaramente, in questo campo, gli occhi sono attualmente puntati su Galaxy AI e sulle feature supportate dall’IA che permetteranno di sbloccare funzionalità uniche come la traduzione in tempo reale, la modifica delle foto, l’ottimizzazione delle fotto e il miglioramento generale del sistema.

Dal punto di vista hardware, Apple sicuramente presenterà la nuova generazione di varie versioni di iPad. Tra queste ci sarà anche la rinnovata gamma iPad Pro con schermo più grande per migliorare la produttività. Inoltre, ci saranno novità anche per i MacBook Air con l’arrivo del chipset M3, il più potente mai realizzato dall’azienda.