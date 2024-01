Il 2024 sarà molto importante per Apple e si attendono grandi novità hardware e software da parte del produttore californiano. Gli annunci più importanti da parte dell’azienda della mela si sono attesi al WWDC 2024, la conferenza dedicata agli sviluppatori.

Tuttavia, la conferenza non sarà l’unico momento in cui Apple mostrerà il proprio potenziale innovativo. Infatti, in queste ore è arrivato un interessante update per macOS che passa alla versione 14.3 Sonoma.

A rivelare le novità introdotte dall’aggiornamento ci ha pensato la stessa Apple con un posto sul proprio blog ufficiale. Tra le principali feature che gli utenti Mac e MacBook potranno sfruttare ci sono i miglioramenti ad Apple Music.

Apple ha avviato la distribuzione di macOS 14.3 Sonoma che introduce nuove feature per Apple Music e una migliore gestione di AppleCare e della garanzia

Adesso sarà possibile invitare gli amici per ascoltare insieme la propria playlist preferita, condividendo i brani e aggiungendone di nuovi. Inotre, sulle playlist condivise con i propri amici, sarà possibile aggiungere le reazioni con emoji per sottolineare quanto un brando è particolarmente bello o emozionante.

Dal punto di vista della sicurezza, l’azienda di Cupertino permette ora di visionare tutti i device registrati con il proprio ID Apple e verificare la durata residua di AppleCare e della Garanzia. Basterà recarsi nel menù Impostazioni e cliccare sul menù dedicato per avere accesso a queste informazioni.

L’update è in fase di rilascio e quindi non è ancora disponibile in tutte le regioni. Sarà necessario qualche giorno affinchè il roll-out venga attivato anche nel nostro Paese e solo allora sarà possibile procedere con l’aggiornamento.