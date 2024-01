L’operatore telefonico virtuale Spusu sta per lanciare una bella novità per tutti i suoi nuovi clienti. L’operatore, in particolare, renderà disponibile a breve una nuova super interessante offerta di rete mobile, ovvero la nuova Spusu 150. Si tratta di una nuova versione dell’offerta, dato che questa volta il prezzo risulterà ancora più basso. Vediamo qui di seguito i dettagli.

L’operatore virtuale Spusu lancerà a breve la nuova versione dell’offerta Spusu 150

Fra poche ore l’operatore telefonico virtuale Spusu stupirà tutti con la sua nuova proposta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore renderà disponibile una nuova versione della sua offerta di rete mobile denominata Spusu 150. La sua precedente versione è stata disponibile all’attivazione fino alla giornata di oggi 28 gennaio 2024.

Ora, però, a partire dalla giornata di domani 29 gennaio 2024 sarà disponibile la sua nuova versione. Rispetto al passato, la nuova offerta Spusu 150 avrà un costo per il suo rinnovo mensile di appena 5,98 euro al mese. Si tratta quindi di un prezzo decisamente interessante e più basso della versione precedente (che aveva invece un costo di 9,99 euro al mese).

Nel suo bundle, la nuova versione di Spusu 150 include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, 500 SMS verso tutti i numeri e 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche verso alcune destinazioni dell’Unione Europea e del Regno Unito. La connessione supportata è pari al 4G+ su rete WindTre con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Ricordiamo che l’offerta in questione sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore e anche dai già clienti. Per il momento l’offerta sarà disponibile fino al 29 febbraio 2024.