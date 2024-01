Figure 01, è arrivato il robot umanoide in grado di preparare il caffè

L’evoluzione della robotica e dell’intelligenza artificiale ha raggiunto una nuova frontiera grazie a Figure.ai, una società innovativa nel campo della robotica. Di recente, hanno presentato un video che mostra “Figure 01“, un robot umanoide in grado di imparare a preparare il caffè osservando gli esseri umani. Questo sviluppo segna un momento cruciale nell’evoluzione dell’IA e della robotica.

Figure 01: l’evoluzione dell’IA e della robotica

Il video mostra il robot Figure 01 impegnato nell’operazione di preparazione del caffè: prende una capsula, la inserisce nella macchina, chiude il coperchio e avvia il processo, correggendo eventuali errori in tempo reale. La particolarità di Figure 01 non risiede solo nella sua abilità nel preparare il caffè, ma nel modo in cui ha acquisito questa competenza: il robot ha appreso questa funzione osservando 10 ore di video senza alcuna programmazione specifica per ogni scenario possibile.

Ciò rappresenta un cambiamento radicale nel campo della robotica AI, tipicamente limitata a compiti specifici per i quali i robot sono programmati. Figure 01, invece, utilizza tecniche di apprendimento automatico basate su reti neurali per elaborare visivamente le informazioni e creare un modello predittivo interno per le azioni fisiche necessarie. Questo approccio è paragonabile a quello usato nei veicoli autonomi e si basa su metodi di apprendimento che si avvalgono di probabilità anziché di regole fisse.

Un aspetto fondamentale di questa tecnologia è la capacità di autocorrezione del robot. Se durante il processo rileva discrepanze dal comportamento appreso, il robot interpreta ciò come errore e modifica le proprie azioni di conseguenza. Questa caratteristica è vitale in compiti che richiedono alta precisione e sicurezza, come in situazioni di salvataggio o nella manipolazione di oggetti pesanti.

L’ambizione di Figure.ai è di creare robot con una flessibilità e adattabilità paragonabile a quella umana, in grado di operare in contesti vari e imprevedibili. Nonostante siano stati fatti passi da gigante, restano sfide da superare, come l’adattamento a variazioni ambientali e a situazioni non previste.