Uno dei giochi sulla bocca di tutti in questi ultimi giorni è senza alcun dubbio Palworld, un gioco di azione-avventura popolato dai giocatori online che utilizzano delle strane creature definite come Pals, utilizzando armi da fuoco per avvicendarsi nei combattimenti, caratteristica che è valsa al gioco il titolo di “Pokemon con le armi da fuoco“.

A quanto pare il format decisamente originale è piaciuto agli utenti, non poco, tanto che il videogioco distribuito su steam ha venduto ben oltre sette milioni di copie in appena quattro giorni, che secondo Geoff Keighley, giornalista e organizzatore dei The Game Awards, dovrebbero aver prodotto circa 189 milioni di dollari di ricavi solo su Steam.

Le cifre reali

La cifra di per se sebbene sia realmente stata incassata, non equivale ai ricavi reali dell’azienda, da quest’ultima vanno infatti sottratte le quote spettanti a Steam che trattiene una percentuale a seconda del ricavo totale dalle vendite di ogni singola copia:

Di base il 30% per ogni copia venduta

25% Per ogni copia superati i 10 milioni di dollari di ricavi

20% superati i 50 milioni di dollari di ricavi.

Di conseguenza all’azienda di distribuzione spettano 37,8 milioni di dollari, ma non è finita qui poiché una fetta spetta anche ad Epic Games, il motivo è presto detto, il gioco è realizzato con Unreal Engine 5 di proprietà proprio dell’azienda sopracitata, quest’ultimo è gratuito ma richiede un contributo del 5% quando le vendite di un gioco mosso da UE5 superano il milione di dollari, in questo caso la cifra arriva a 9.450.000 dollari che avranno andranno nelle casse di Epic Games.