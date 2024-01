Uno sconto davvero molto interessante è applicato su Amazon per l’acquisto di Oppo A79, un prodotto che sin da subito convince gli utenti con prestazioni e specifiche tecniche complessivamente di buona qualità generale, a partire ad esempio dall’ottimo display da 6,72 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz.

Tra gli aspetti più positivi di un prodotto complessivamente eccellente, non possiamo che annoverare la batteria, componente da 5000mAh, che facilita indubbiamente l’utilizzo sulle lunghe giornate, passando anche per il processore, di casa Qualcomm, un octa-core di buona qualità che completa la configurazione con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (presente uno slot microSD fino a 1TB).

Ricevete tutte le offerte Amazon con i codici sconto gratis, solo ed esclusivamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Oppo A79 5G: questi sconti sono da pazzi

Oppo A79 5G è lo smartphone da consigliare ad occhi chiusi, un prodotto che, al prezzo di vendita attuale, risulta essere quasi imprescindibile per coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. La variante elencata nell’articolo è da considerarsi acquistabile alla modica cifra di 199 euro, con un risparmio di 100 euro sul prezzo più basso raggiunto nell’ultimo periodo (pari al 33%). Eccovi il link dove la potete acquistare.

Il comparto fotografico è composto da 2 sensori, per quanto riguarda la parte posteriore, con il principale da 50 megapixel, affiancato da un sensore di profondità da 2 megapixel. Il prodotto gode della certificazione IPX4 per la resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere, senza dimenticarsi dell’omaggio incluso in confezione, il supporto Auto.