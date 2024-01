A poche settimane dall’inizio dell’attesa kermesse musicale italiana, il Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio in prima serata su Rai1, si rinnova anche l’appuntamento con il FantaSanremo. Questa particolare iniziativa social, ispirata al noto FantaCalcio, coinvolge gli appassionati della musica nella creazione di squadre virtuali composte dai Big in gara. Ogni artista ha un valore espresso in “Baudi“, la valuta del gioco.

Il regolamento del FantaSanremo richiede ai partecipanti di comporre la propria squadra, comprensiva di un capitano scelto tra i cantanti, entro il termine ultimo del 5 febbraio alle 23:59. Ogni partecipante dispone di 100 Baudi per selezionare cinque cantanti in gara.

Come partecipare (e vincere) al FantaSanremo

I punteggi, che includono sia bonus che malus, vengono assegnati agli artisti a partire dal primo minuto del Festival fino alla serata finale. Anche gli ospiti che si esibiscono con i cantanti durante la serata delle cover non sfuggono al radar del FantaSanremo.

Tra i bonus più divertenti troviamo il Bonus Elettra, assegnato per il twerking e valutato 10 punti, e il Bonus Pelù, che premia un artista che scende dal palco per rubare la borsetta a una spettatrice dal valore di 20 punti. Ci sono poi i Bonus Serali. Tra questi troviamo l’artista che suona uno strumento (10 punti), l’ombelico in vista (5 punti), il fiore tra i capelli (10 punti), il trenino tra il pubblico (30 punti) e la standing ovation dell’orchestra (30 punti). Inoltre, le dichiarazioni per la pace (10 punti) e le parolacce (10 punti) aggiungono un tocco di imprevedibilità.

D’altro canto, i Malus più severi possono penalizzare i giocatori: un artista che non scende le scale perde 5 punti, mentre un presentatore che sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione subisce una penalizzazione di 15 punti. Se il cantante cade dalla scalinata, il malus è drammatico, pari a -50 punti, mentre dimenticare il testo della canzone o sedersi sulle scale comporta una perdita di 10 e 5 punti, rispettivamente. L’incorrere in una squalifica, invece, porta a una penalità massima di 100 punti.

Per creare una squadra vincente, i partecipanti possono valutare vari fattori, tra cui la probabile vittoria del cantante, la sua predisposizione a mettersi in gioco e i diversi pronostici. Le squadre possono essere create individualmente o partecipare ad una lega. La vittoria nel FantaSanremo spetta a chi totalizza più punti, creando così una competizione parallela e appassionante legata al Festival di Sanremo.