Dal momento del lancio del trailer di GTA VI, le indiscrezioni riguardanti il nuovo titolo Rockstar Games si sono susseguite incessantemente. I leaker hanno lavorato sodo per cercare di estrarre quanti più dettagli possibile.

Tuttavia, la software house non si è sbilanciata, lasciando che fosse il trailer a parlare e a generare la dovuta attesa. Nonostante sia passato un mese, il trailer di GTA VI continua a far discutere. A tenere banco è il Joker della Florida e le minacce a Rockstar Games per l’utilizzo non autorizzato del suo volto e della sua storia.

Però, stando alle ultime informazioni emerse, il Joker della Florida non sarà l’unica “celebrità” presente sul titolo. Infatti, Rockstar Games potrebbe aver preso accordi con alcuni VIP per assegnare ruoli specifici nella storia o per apparire all’interno del gioco.

Il mondo di gioco di GTA VI sarà estremamente reale anche grazie alla presenza di molti personaggi reali trasposti nella storia creata da Rockstar Games

In particolare, su GTA VI sarà presente il rapper statunitense T-Pain. Il cantante ha confermato di essere coinvolto nella produzione di GTA VI in un modo molto particolare. Durante una recente intervista incentrata su GTA Online, T-Pain ha dichiarato di giocare su un particolare server chiamato NoPixel, dedicato al roleplaying.

L’intervista è continuata così: “Ero su NoPixel, poi ho iniziato a lavorare su GTA VI e Rockstar Games mi ha detto che non potevo più fare RP (roleplaying)“. Secondo lui, il motivo di questa scelta è legata alla volontà di mantenere l’esclusività sul personaggio e sul titolo di prossima uscita.

Purtroppo, al momento non sappiamo altro sul coinvolgimento di T-Pain e su quale ruolo ricoprirà. Non resta che attendere maggiori dettagli e nuove informaizoni su ulteriori personaggi famosi presenti all’interno del gioco.