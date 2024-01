Nel vasto panorama delle offerte per la rete mobile in Italia, individuare la tariffa più adatta può rivelarsi una sfida complessa. Le promozioni proposte sono estremamente varie e non tutte si rivelano effettivamente valide o convenienti. Tra gli operatori presenti sul mercato italiano, Iliad si distingue per aver fatto del rapporto qualità–prezzo il proprio punto di forza.

Attualmente, spendendo tra i 7,99 e i 9,99 euro, è possibile sottoscrivere promozioni che includono chiamate e messaggi illimitati, oltre a un considerevole quantitativo di dati mobile, spesso superiore a 100 GB, per navigare ad alta velocità attraverso le reti 4G o 5G. Ma i vantaggi offerti da Iliad non si fermano qui.

Le sensazionali novità di Iliad

Sottoscrivendo un’offerta con un valore pari o superiore a 9,99 euro, è possibile ottenere un interessante bonus per Iliad Wi–Fi, l’offerta di connessione fissa dell’operatore. Invece di pagare i consueti 24,99 euro al mese, il costo scende a 19,99 euro. Invariata resta l’installazione, che ha una tariffa fissa di 39,99 euro. La qualità e la velocità della connessione dipendono dalla tecnologia attiva e disponibile nell’area di residenza. A tal proposito, Ilaid, sul proprio sito, ha fornito una mappa interattiva che permette di verificare se la propria zona è coperta dalla connessione fissa.

Le zone coperte dalla tecnologia fibra FTTH EPON possono godere di velocità di download fino a 5 GB al secondo e di upload fino a 700 MB al secondo. Nelle zone coperte dalla tecnologia fibra FTTH GPON, le velocità sono di 2,5 GB al secondo (download) e 500 MB al secondo (upload). Nelle zone meno dense, definite “zone bianche“, la velocità di navigazione può raggiungere 1 GB al secondo in download e 300 MB al secondo in upload.

Le offerte di Iliad sono varie e convenienti, offrendo una gamma di opzioni per soddisfare le esigenze di diversi utenti. Alcune delle offerte più rilevanti attualmente disponibili includono:

Iliad Voce (4,99 euro al mese): minuti illimitati, SMS illimitati e 40 GB di traffico internet mobile in 4G e 4G+. Iliad Giga 100 (7,99 euro al mese): minuti illimitati, SMS illimitati e 100 GB di traffico internet mobile in 4G e 4G+. Iliad Giga 150 (9,99 euro al mese): minuti illimitati, SMS illimitati e 150 GB di traffico internet mobile, anche in 5G. Iliad 300 (13,99 euro al mese): offerta dedicata alla navigazione con 300 GB di dati in 4G/4G+ e 13 GB utilizzabili in roaming per l’Europa.

Queste offerte forniscono agli utenti la possibilità di accedere a tariffe convenienti e ad un’ampia gamma di servizi, confermando Iliad come un’opzione di grande valore nel mercato delle telecomunicazioni in Italia.