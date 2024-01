Disattivare il testo predittivo su iPhone: una Guida Rapida

Il testo predittivo su iPhone è una funzione utile che permette di completare le frasi in pochi tap, semplificando la scrittura e aumentando l’efficienza. Esso appartiene alle opzioni della tastiera virtuale e suggerisce automaticamente le parole o frasi probabili mentre si digita un messaggio. Questo sistema intelligente cerca di anticipare ciò che l’utente sta cercando di scrivere, velocizzando il processo di composizione.

Il testo predittivo su iPhone analizza il contesto della conversazione, le parole già inserite e il modo in cui l’utente scrive per offrire suggerimenti pertinenti. Questi appaiono sopra la tastiera mentre si digita e l’utente può sceglierne uno semplicemente toccandolo. Tuttavia, alcuni possono preferire disattivare questa funzione se la trovano poco utile o invadente.

3 passi per disattivare la funzione su iPhone

Aprire un’App con la Tastiera: Per iniziare, apri un’applicazione in cui devi utilizzare la tastiera del tuo iPhone. Può essere qualsiasi app che richiede l’immissione di testo, come Messaggi, Note o Safari; Accedere alle Impostazioni: Una volta aperta un’app con la tastiera del tuo iPhone, tocca il tasto con l’emoticon o il globo situato vicino alla barra spaziatrice. Successivamente, seleziona “Impostazioni tastiera”; Disattivare “Suggerimenti Predittivi”: Nel pannello delle impostazioni della tastiera, cerca l’opzione denominata “Suggerimenti Predittivi” e disattivala. Questo interromperà la funzione di completamento automatico delle frasi.

Apple, nella sua documentazione ufficiale riguardante il funzionamento dell’iPhone, spiega che anche se si sceglie di disattivare il testo predittivo, il tuo iPhone potrebbe comunque suggerire correzioni in caso di errori di ortografia. Per approvare una correzione, aggiungi uno spazio o un segno di punteggiatura, oppure seleziona il tasto “A capo”. Se desideri respingere una correzione, tocca la “x”. Nel caso in cui dovessi scartare la stessa proposta più volte, il tuo iPhone smetterà di mostrarla. Se disattivi i “Suggerimenti Predittivi”, saranno disabilitati sia i suggerimenti sopra la tastiera che quelli nella riga. Nel caso in cui dovessi cambiare idea o desiderare riattivare questa funzione in futuro, puoi seguire gli stessi passaggi e riabilitare i “Suggerimenti Predittivi”.

Disattivare il testo predittivo su iPhone è un processo rapido e semplice che consente agli utenti di personalizzare la loro esperienza di scrittura in base alle proprie preferenze. Con questa guida, puoi facilmente abilitare o disabilitare questa funzione in pochi passaggi.