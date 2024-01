La sicurezza nelle comunicazioni è un aspetto cruciale nella nostra vita quotidiana, e uno dei rischi più diffusi è rappresentato dalle truffe telefoniche che possono lasciarci con il credito svuotato in pochi istanti. Questo fenomeno, conosciuto come “wangiri” – un termine giapponese che indica uno squillo breve seguito da una chiamata disconnessa – è diventato una tattica insidiosa, ma purtroppo efficace, adoperata da tanti truffatori.

Uno degli aspetti più inquietanti di questa truffa è la sua rapidità di esecuzione: rispondere a una chiamata apparentemente innocua può costarvi 1,5 euro ogni dieci secondi. E non finisce qui. Il wangiri, infatti, non si basa solo su questa modalità di truffa. Un’analisi più approfondita rivela che alcuni malintenzionati utilizzano anche telefonate ingannevoli per attivare abbonamenti telefonici falsi, comportando un grave danno economico per la vittima in questione.

Ecco come svuotano il vostro credito telefonico

La sofisticatezza di questa truffa risiede nell’uso di numeri apparentemente reali, ma che in realtà sono generati casualmente e costantemente modificati da un software. Questo rende impossibile risalire alla posizione geografica del truffatore, il quale spesso si avvale di una rete privata virtuale (VPN) per camuffare ulteriormente la sua presenza online. Questo stratagemma complica notevolmente gli sforzi di individuare e perseguire i responsabili di tali frodi.

Molte vittime, dopo aver scoperto la truffa, si rivolgono al proprio operatore telefonico nella speranza di recuperare il denaro perso. Purtroppo, il responso ottenuto è spesso deludente, poiché molti fornitori di servizi si limitano a informare i clienti dell’esistenza di queste frodi tramite sms o annunci sui propri siti, senza garantire il rimborso. Solo alcune compagnie, come PosteMobile, si distinguono per il loro impegno maggiore, consigliando ai clienti di contattare immediatamente il servizio clienti in caso di disagi di questo tipo. La responsabilità, dunque, ricade in larga misura sulle spalle degli utenti che non hanno modo di recuperare ciò che hanno perso.

Un consiglio cruciale per proteggersi da queste frodi è la prudenza: se un numero presenta un prefisso straniero, è meglio non rispondere. Questa precauzione potrebbe rappresentare la prima linea di difesa contro i tentativi sempre più sofisticati di svuotare il credito e i portafogli degli ignari utenti. In un’epoca in cui la tecnologia avanza rapidamente, la consapevolezza e la cautela diventano strumenti essenziali per preservare la nostra sicurezza finanziaria e personale.