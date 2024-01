Truffa nuova e pericolosa, scomparsi i soldi dopo il MESSAGGIO

Sono arrivate nuove truffe in quest’ultimo periodo ma l’ultima avrebbe dell’incredibile. Mediante un messaggio all’apparenza molto semplice da evitare, più utenti sarebbero cascati nella truffa che tenta di estorcergli dati e soldi.

Il tutto avviene con un finto invito da parte di una finta donna. State molto attenti e cercate di evitare in ogni modo.

Truffa con questo messaggio, fate attenzione: vi portano via dati e soldi

Il messaggio di sotto si spiega veramente male in italiano ma bene per quanto riguarda le intenzioni. Peccato che queste ultime siano finte, visto che la presunta donna del messaggio non intende assolutamente conoscere il malcapitato di turno.

I malviventi, che si celano dietro un’immagine molto particolare di una donna presumibilmente a caso, vogliono solo ottenere i dati degli utenti.

“Ciao,

Non potete immaginare quante persone interessanti si possono incontrare su Internet. Il mio nome è

Elenora e sono molto lontana dalla tua posizione. Ma qui possiamo creare qualcosa di

unico.

Mi piace esplorare nuovi aspetti della vita e incontrare persone che condividono i miei interessi.

interessi. Possiamo scambiare foto, messaggi o anche avere

vere e proprie conversazioni online. Spero che tu capisca cosa intendo.

Ho notato che in questo sito di incontri abbiamo più libertà di essere noi stessi e di condividere ciò che vogliamo.

di essere noi stessi e di condividere ciò che vogliamo. Se siete pronti per questa idea, allora andiamo sul

il mio PROFILO e iniziamo lì la nostra eccitante comunicazione. Scrivimi il prima possibile.

E per convincerti della serietà delle mie intenzioni, mi mostrerò in tutto il mio splendore.”