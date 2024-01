Ci sono grandi novità da parte di Apple, la società fondata nel 1976 da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne nella Silicon Valley, in California. Come stavamo dicendo, la multinazionale statunitense, ha svelato la preparazione di un evento, che si terra tra Marzo ed Aprile, durante il quale saranno presentati gli ultimi modelli di iPad e MacBook.

Gli impegni da parte di Apple

Quest’anno Apple non ci darà tregua. Infatti abbiamo visto già come il primo biennio dell’anno sarà dedicato al lancio di Vision Pro, mentre stando a quanto detto da Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), l’intensione dell’azienda, sarebbe quella di lanciare i nuovissimi iPad Air, iPad Pro e MacBook Air durante la primavera. Le novità però non finiscono, questo perchè dopo i diversi lanci, a Giugno ci sarà la WWDC, dove verranno presentati i nuovi sistemi operativi.

Nuovo iPad Pro

Probabilmente questo nuovo modello di iPad, sarà il primo di ad essere dotato di schermo OLED (tra gli 11 ed i 13 pollici), avrà una maggiore luminosità nonostante un consumo energetico minore, grazie all’applicazione di nuove tecnologie. Probabilmente Apple monterà all’interno di questo modello, un chip M3.

Nuovo iPad Air

Apple dovrebbe far uscire due versioni, una da 10,9 pollici ed una da 12,9 pollici. Questo nuovo modello, oltre ad avere un possibile supporto per il WiFi 6E ed il Bluetooth 5.3, avrà anche una qualità migliore a quelle a cui siamo abituati, per quando riguarda il comparto fotografico. A differenza dell’iPad Pro, su questo modello verrà montato un chip M2.

Nuovo MacBook Air

Anche per questo prodotto da 13 e 15 pollici, Apple monterà un chip M3, che dovrebbe portare delle migliori performance, anche per quanto riguarda la parte gaming. Ci si aspetta un supporto dal WiFi 6E, mentre per quanto riguarda il design, per il momento non ci dovrebbero essere modifiche.