Le indiscrezioni riguardanti la Nintendo Switch 2 si susseguono incessanti da settimane. La nuova console giapponese sembra essere sempre più vicina nonostante il gigante tecnologico nipponico non abbia ancora annunciato nulla in via ufficiale.

I tempi sembrano maturi per una nuova generazione della console portatile che è stata lanciata nel 2017. Infatti, il mondo del gaming si sta evolvendo e stiamo assistendo al proliferare di console portatili come Steam Deck, ASUS ROG Ally, MSI Claw e altri device.

Emerge chiaramente che Nintendo non può tardare troppo e deve fare la propria mossa per riconquistare quote di mercato. Secondo le informazioni condivise da Hiroshi Hayase, analista di Omdia, la nuova Switch 2 potrebbe essere più vicina del previsto.

Nintendo Switch 2 potrebbe fare il proprio debutto nel corso del 2024 secondo un analista molto attendibile

Hayase sostiene che il possibile lancio potrebbe avvenire nel corso dell’anno. Il motivo di questa ipotesi è da ricercare nel settore di cui l’analista si occupa, l’approvvigionamento di display di piccole e medie dimensioni.

Stando a quanto emerso, le spedizioni schermi di medie dimensioni aumenteranno nell’anno proprio a causa delle richieste produttive di Nintendo. La casa nipponica utilizzerà su Switch 2 dei display LCD da 8 pollici, con un incremento della diagonale rispetto alla generazione precedente. A dare maggiore credibilità al report ci ha pensato Bloomberg che ha definito l’informatore come affidabile.

Per quanto riguarda la scheda tecnica della Switch 2, possiamo solo affidarci alle indiscrezioni trapelate in questi mesi. Nintendo potrebbe aver optato per un SoC Nvidia Tegra 239 senza supporto DLSS. Nonostante questo, gli analisti si aspettano la possibilità di giocare a 1080p e di sfruttare il Ray Tracing per migliorare la qualità visiva. Il possibile prezzo di lancio potrebbe aggirarsi intorno ai 400 dollari.