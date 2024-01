La missione di Ingenuity, il rover volante per l’esplorazione di Marte, ha concluso la propria missione. A confermarlo è la stessa NASA con un video messaggio rilasciato da Bill Nelson, Amministratore dell’Agenzia Spaziale Americana.

Secondo i riscontri effettuati dagli ingegneri della NASA, Ingenuity ha terminato il suo ultimo volo con successo. Tuttavia, in seguito ad un atterraggio brusco, le comunicazioni si sono interrotte. Solo dopo svariati tentativi, i tecnici americani sono riusciti a ripristinare le comunicazioni con il drone.

Purtroppo, dalle analisi fotografiche si sono scoperti danni importanti alle pale che permettono al drone di librarsi sopra la superficie di Marte. L’usura eccessiva delle pale rende impossibile a Ingenuity di alzarsi nuovamente in volo e continuare l’analisi della superficie del pianeta rosso.

La missione di Ingenuity volge al termine, la NASA conferma che il drone non volerà più sul Pianeta Rosso, ma i risultati sono incredibili

Nonostante la tristezza per la fine della missione, la NASA può comunque sorridere. Ingenuity ha dimostrato che il volo su Marte è possibile, nonostante l’atmosfera più rarefatta rispetto alla Terra.

Inoltre, la longevità del drone ha superato di molto le aspettative degli scienziati, completando con successo dozzine di voli oltre quelli preventivati. Infatti, i piani originali prevedevano un impegno molto più blando di Ingenuity, utilizzando il drone più come una dimostrazione tecnologica che come un vero e proprio ricognitore.

La NASA l’ha progettato e realizzato per completare cinque voli in trenta giorni. Tuttavia, alla fine della missione, il drone può contare 72 voli complessivi con due ore totali di tempo di volo. Le aspettative sono state più che superate e Ingenuity ha permesso di raccogliere preziose informazioni. Grazie ai dati che gli ingegni analizzeranno, l’Agenzia Spaziale Americana potrà continuare ad esplorare il sistema solare in mondo sempre più sicuro ed efficace.