DAZN, il noto servizio di streaming sportivo, ha annunciato una nuova modalità denominata “free“, che consentirà a tutti gli utenti di accedere a una serie di contenuti senza dover sottoscrivere un abbonamento. Questa iniziativa, già introdotta a livello globale e ora estesa anche in Italia, rappresenta un cambiamento significativo nell’approccio di DAZN, offrendo a tutti i fan la possibilità di godere di contenuti premium, eventi sportivi live e on demand, così come di prodotti e servizi integrati senza dover pagare un canone mensile.

Il debutto di questa nuova modalità free è fissato per il 26 gennaio con la trasmissione in diretta di un match di alto livello: Tottenham contro Manchester City. L’offerta di DAZN però non si limita a questa singola partita, ma si estende a una vasta gamma di contenuti, inclusi highlights, formati originali on demand e una selezione di partite di calcio in diretta. Inoltre, l’attenzione verso le competizioni femminili è evidente, con la trasmissione dei match della Uefa Women’s Champions League e della serie A eBay femminile, dimostrando un impegno costante verso la promozione del calcio femminile e la sua visibilità.

La nuova modalità free di DAZN

L’obiettivo dichiarato di DAZN è ambizioso: creare la più grande comunità online di appassionati di sport, un luogo dove tifosi occasionali e super appassionati possono condividere l’entusiasmo per gli eventi sportivi. Con oltre 3,5 miliardi di appassionati di sport in tutto il mondo, la piattaforma mira a coinvolgere un vasto pubblico, offrendo esperienze sportive più ricche attraverso la modalità premium o la nuova modalità free.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha commentato il lancio della modalità free come un passo significativo nella direzione della visione di DAZN. L’obiettivo della piattaforma è portare l’esperienza sportiva più innovativa al maggior numero di tifosi possibile a livello globale. L’offerta della modalità free è vista come un modo per coinvolgere un pubblico sempre più ampio, offrendo la migliore proposta possibile. Si punta a creare un ecosistema completo e interattivo, capace di offrire tutte le emozioni del grande sport in maniera accessibile e coinvolgente.

Per coloro che non sono ancora abbonati a DAZN, il processo di registrazione è semplice. Basta visitare il sito ufficiale dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in homepage, è possibile registrarsi gratuitamente inserendo pochi dettagli come l’indirizzo email, il nome e il cognome.