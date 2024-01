DAZN: Contenuti GRATIS in App ora disponibili in Italia

Il gigante dello streaming sportivo, DAZN, ha annunciato una svolta epocale nel suo modello di business, introducendo la possibilità di accedere gratuitamente a una selezione di contenuti in app. Dopo il successo del lancio in Germania, questa modalità, ora estesa a livello globale e disponibile anche in Italia, offrirà ai fan l’opportunità di godere di eventi premium, live e on demand senza dover sottoscrivere alcun abbonamento. Per la prima volta, i tifosi avranno accesso gratuito a una varietà di gare sportive, tra cui highlights, partite di calcio in diretta e format originali on demand, come LALIGA EA Sports e l’Emirates FA Cup. Inoltre, spazio è dedicato al multisport, con la CEV Champions League di Volley sia maschile che femminile.

La Modalità FREE di DAZN: lo sport per tutti i tifosi

La modalità free di DAZN è stata lanciata con il primo match visibile in Italia, la sfida di FA CUP tra Tottenham e Manchester City, prevista per il 26 gennaio. In seguito, saranno disponibili anche le tre amichevoli della Riyadh Season Cup, con un attesissimo incontro tra Messi e Cristiano Ronaldo. Particolare attenzione è dedicata alle competizioni femminili, con l’inclusione di match della UEFA Women’s Champions League e Serie A eBay. L’obiettivo della piattaforma è rendere i campionati femminili più accessibili, favorendone la visibilità e supportandone la crescita in termini di audience.

Con questa nuova iniziativa, DAZN si propone di creare la più grande comunità online per gli appassionati di sport, consentendo a tifosi occasionali e super appassionati di esplorare una vasta gamma di discipline. L’ambizione del servizio è quella di regalare esperienze più ricche, permettendo ai fan di scegliere tra una modalità premium o gratuita.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha dichiarato che la loro visione è quella di espandere l’esperienza sportiva e renderla disponibile anche a coloro che non vogliono pagare mensilmente per un piano. Gli eventi sportivi visibili gratuitamente su DAZN includeranno partite di calcio, incontri di volley e molto altro. Non si tratterà di Serie A, per il quale la piattaforma prevede pacchetti appositi, ma questa nuova possibilità sarà di certo apprezzata. Che il calcio femminile riesca ad avere finalmente la visibilità che merita?