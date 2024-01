I trucchi per capire se gli AIRPODS sono FALSI

Gli auricolari più amati in assoluto in tutto il mondo sono certamente i vari modelli di AirPods di Apple, ormai iconici. Quelli che ad oggi risultano i più apprezzati in assoluto, sono disponibili in diverse versioni per svariate tipologie di esigenze. Si parte dalla versione di base fino ad arrivare ai modelli Pro, che costano quasi 280 €.

Ovviamente avere un prodotto del genere comprende un dispendio economico non indifferente ed è per questo che qualcuno avrebbe pensato a degli escamotage. Già da tempo infatti sul mercato compaiono i classici cloni, quelle cuffie fatte praticamente uguali agli AirPods ma che differiscono per alcuni aspetti molto particolari. Bisogna stare quindi davvero attenti al fine di non prendersi un pacco vero e proprio.

Gli AirPods falsi si riconoscono facilmente, ecco cosa dicono gli esperti

Diversi esperti si sono espressi in merito al boom che sta interessando gli AirPods falsi. Gli utenti che vogliono evitare di finire in un tranello, devono stare attenti ad alcuni dettagli.

Oltre alla qualità audio, nettamente superiore per quanto concerne il modello originale, si può verificare anche il numero di serie direttamente sul sito di Apple. Anche la scatola di vendita potrebbe presentare qualche imperfezioni, come addirittura alcuni errori di ortografia. Lato software, gli AirPods originali alla prima connessione presentano una schermata iniziale con scritto “Connetti“. Anche i falsi riescono a predisporre lo stesso messaggio, che però non è cliccabile.

Anche l’estetica può ingannare ma fino ad un certo punto: notando le intersezioni degli assemblaggi, si possono notare delle imprecisioni utili per far scattare un campanello d’allarme.