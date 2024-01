Expert domina con il 60% in meno su iPhone e Samsung

Sono molte le offerte che stanno riguardando il mondo della tecnologia ultimamente e parecchie di queste arrivano tramite i grandi magazzini. Expert è ovviamente uno dei più importanti e tutti gli utenti lo riconoscono soprattutto dopo gli ultimi volantini lanciati.

L’azienda sta facendo di tutto pur di mettere in difficoltà sia Amazon che gli altri rivali, che a quanto pare nulla potrà nei confronti dell’ultimo catalogo rilasciato.

Expert, le migliori offerte del giorno ora disponibili sul volantino di gennaio

1 su 9

Trovare grandi offerte sul web è molto semplice così come lo è sui volantini delle grandi grandi aziende. A dimostrarlo è Expert con le grandi promozioni che sono spuntate fuori durante questo mese di gennaio all’interno dell’ultimo catalogo.

Come si può vedere già dalla prima pagina, c’è l’iniziativa “Rottamazione GreenTech“, utile per acquistare degli elettrodomestici di nuova generazione e pagare la prima rata dopo Pasqua. Oltre a questo però ci sono anche dei dispositivi che tutti desiderano, come computer, televisioni, smartphone e molto altro ancora.

In primo luogo ecco un’offerta su uno degli smartphone più interessanti dell’ultimo anno, ovvero il Samsung Galaxy A54 5G. Questo dispositivo, che vanta un display da 6,4″ e un processore octa-core con una fotocamera da 50 MP, costa oggi solo 399,99 € da Expert.

Un altro sconto molto interessante è quello che vede protagonista il portatile Lenovo IdeaPad 3. Dotato di un display da 15,6″ e di un processore Intel Core i3 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna SSD, il laptop costa oggi 349,99 €.

Ovviamente tutti i prodotti che vedete sono provvisti di due anni di garanzia e consentono anche l’assistenza.