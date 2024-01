Continua ad essere disponibili una delle super offerte dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Ci riferiamo all’imperdibile offerta mobile denominata Very Esclusiva 4,99 euro. Si tratta di un’offerta davvero sorprendente e che l’operatore ha deciso di prorogare diverse volte ormai. Questa volta, l’offerta è stata prorogata addirittura per la quinta volta. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, arriva la quinta proroga per la super offerta mobile Very Esclusiva

Arriva la quinta proroga per la super offerta di rete mobile denominata Very Esclusiva 4,99 euro. Come già accennato in apertura, infatti, il noto operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare nuovamente la sua offerta. Nello specifico, ora l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione fino a fine mese, ovvero fino al 31 gennaio 2024.

Si tratta infatti di un’offerta eccezionale e che lascia davvero senza parole. Fin dal suo arrivo, ha riscosso un enorme successo e proprio per questo l’operatore ha deciso di continuare a proporla ancora. Very Esclusiva 4,99 euro, in particolare, include ogni mese fino ad addirittura 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G.

Gli utenti avranno poi a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Come è facile intuire dal nome, l’offerta ha un costo molto basso di soli 4,99 euro al mese. Ricordiamo però che si tratta di un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile solo da chi proviene da Iliad, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.