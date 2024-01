La performance catastrofica al botteghino del film I Mercenari 4 potrebbe essere attribuita a diversi fattori. Sicuramente uno dei motivi riguarda la scomparsa dei volti iconici, infatti, sebbene oggi Jason Statham e altri siano riconosciuti come protagonisti di questo genere cinematografico, la delusione del pubblico potrebbe derivare dall’assenza degli attori più amati.

Anche se questo primo fattore non è da sottovalutare, ci sono anche altre motivazioni che hanno condotto a questo fallimento. A tal proposito, è interessante notare che sono stati annunciati i candidati per la nuova edizione dei Razzie Awards, tra i quali figura, in parecchie categorie, proprio l’ultima pellicola con Sylvester Stallone come protagonista.

Le candidature ai Razzie Awards

Sebbene i Razzie Awards siano noti per la loro natura umoristica, la loro lista di candidati riflette comunque le criticità di diverse produzioni cinematografiche. In particolare, I Mercenari 4 è stato incluso in numerose categorie, evidenziando una serie di aspetti che hanno contribuito al suo insuccesso. In particolare, le categorie in questione sono ben 7 e sono:

Peggior film

Peggior attrice non protagonista (Megan Fox)

(Megan Fox) Peggior attore non protagonista (Sylvester Stallone)

(Sylvester Stallone) Peggior coppia sullo schermo (due mercenari spietati)

(due mercenari spietati) Peggior prequel , sequel , remake

, , Peggior regista (Scott Waugh)

(Scott Waugh) Peggior sceneggiatura

La presenza di attori rinomati come Sylvester Stallone tra i candidati suggerisce che anche le performance degli attori non sono sfuggite alle critiche. L’analisi delle nomination potrebbe fornire ulteriori insight sulle lacune del film e sulla sua mancata accoglienza da parte del pubblico.

Alcuni dei motivi potenziali dietro il fallimento di I Mercenari 4 potrebbero includere la trama debole, la mancanza di innovazione nel genere action, e forse anche il tentativo di mantenere viva una formula che potrebbe non essere più così attraente per il pubblico contemporaneo. Inoltre, la competizione con altri film di successo potrebbe aver contribuito al suo insuccesso al botteghino.

È importante notare che l’industria cinematografica è in costante evoluzione, e ciò che funzionava in passato potrebbe non necessariamente garantire successo oggi. Con l’avvento di nuove tendenze, gusti del pubblico in evoluzione e una crescente richiesta di storie fresche e stimolanti, film come I Mercenari 4 potrebbero aver faticato a tenere il passo con le aspettative moderne e una concorrenza spietata.