Apple iPhone 15 Pro è a conti fatti uno degli smartphone più richiesti e desiderati da parte del pubblico, per il semplice fatto che riesce a garantire prestazioni al top in ogni ambito, dalla computazione, fino ad arrivare alla fotografia.

Il modello che attualmente potete trovare in promozione, prevede 128GB di memoria interna, che purtroppo non è espandibile, di conseguenza dovete valutare correttamente il taglio da scegliere, in colorazione Titanio blu, e presentando tutte le specifiche tecniche di base.

Apple iPhone 15 Pro: un prezzo da pazzi su Amazon

Lo avete tanto desiderato, e finalmente lo potete acquistare ad un prezzo abbastanza conveniente, stiamo parlando di Apple iPhone 15 Pro, che oggi risulta essere disponibile a 1099 euro, nella variante indicata nell’articolo, al posto del valore consigliato di 1239 euro. Acquistatelo direttamente premendo questo link.

Il prodotto è forse la versione meglio bilanciata tra tutte quelle presenti sul mercato, nasce con connettività 5G, con un display da 6,1 pollici di diagonale, un bellissimo Super Retina XDR con ProMotion e refresh rate fino a 120Hz, completato con l’artificio grafico Dynamic Island. Il processore è A17 Pro, di ultimissima generazione, con un consumo energetico decisamente ridotto, il che porta lo smartphone a funzionare anche per giorni di utilizzo continuativo. Il comparto fotografico è il più potente di sempre, con il sensore principale da 48 megapixel, ma anche con il teleobiettivo 3x per riuscire a scattare ottime istantanee anche da lontano.