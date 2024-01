MediaWorld ha trovato le offerte migliori: sono al 50% su volantino

Gli amanti della tecnologia certamente non possono prescindere dal guardare i volantini dei grandi magazzini. Sono tantissimi gli sconti interessanti che arrivano da parte di quei colossi che tutti conoscono, tra i quali figura di diritto anche MediaWorld.

Questa azienda è stata in grado durante gli scorsi mesi di rendere la vita difficile a colossi del calibro di Amazon, assicurandosi il primo posto in classifica tra i grandi magazzini fisici. Ad oggi l’ultimo volantino rappresenta forse la massima espressione degli ultimi mesi, con prezzi molto più bassi del solito e con grandi iniziative. MediaWorld vuole infatti continuare a dominare e probabilmente ci riuscirà con gli sconti attualmente disponibili. Ricordiamo poi che si può scegliere anche un finanziamento a propria misura, in modo da scegliere la rata che più si preferisce.

MediaWorld, le nuove offerte in arrivo a gennaio: avete tempo fino a domani

Nella prima pagina del volantino di MediaWorld figurano già grandi offerte. Più in particolare eccoci al cospetto di una smart TV e di un computer portatile. La prima è un esemplare di LG, più precisamente una televisione OLED che vanta una diagonale da 55″ e una risoluzione massima in 4K. Lo sconto di 110 €, la porta a soli 1399 € direttamente a casa degli utenti.

Andando sul computer, ecco il notebook di HP, quello che ha al suo interno vanta ottime caratteristiche tecniche come uno schermo da 15,6″, un processore Intel Core i5 e 512 GB di memoria SSD. Il prezzo è di 599 €. Questi sono solo alcuni esempi dei grandi sconti presenti all’interno del volantino.