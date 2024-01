Il dibattito sulla potenziale pericolosità delle radiazioni emesse dagli smartphone si intensifica, soprattutto alla luce della diffusione delle reti 5G e della sempre crescente dipendenza dalla tecnologia. Il Bundesamt für Strahlenschutz, ovvero l’Ufficio federale tedesco per la protezione dalla radioattività, ha divulgato un report che ha sollevato dubbi, posizionando gli smartphone di Xiaomi al centro dell’attenzione. Precisiamo che la ricerca attuale non ha ancora fornito risultati conclusivi sulla nocività di tali radiazioni, lasciando aperto un interrogativo sulla loro reale incidenza sulla nostra salute.

Le Analisi delle radiazioni Smartphone più radioattivi

Le ricerche condotte dall’ente tedesco hanno evidenziato un trend interessante: i dispositivi cinesi, in particolare quelli di Xiaomi, si distinguono nella lista degli smartphone che emettono i livelli più elevati di radiazioni. I modelli Mi A1 e Mi Max 3 occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione, seguiti dal OnePlus 6T. Xiaomi piazza ben sei modelli tra i primi 15 dispositivi emettitori quantità elevate, sollevando interrogativi sulle pratiche adottate nella fase di progettazione e produzione.

È cruciale sottolineare che non esiste una definizione universale di un livello “sicuro” di radioattività per i telefoni. Nonostante la certificazione tedesca per l’ecologia Der Blaue Engel stabilisca un parametro di assorbimento specifico, tutti gli smartphone menzionati superano tale limite. Questa situazione alimenta ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza, dato che l’Unione Europea ha fissato il valore massimo SAR come suggerimento anziché un obbligo.

L’Indice di Assorbimento Specifico (SAR) è al centro della polemica. Questa misura quantifica l’energia delle radiazioni radiofrequenza assorbita dal corpo umano durante l’utilizzo di uno smartphone, espressa in watt per chilogrammo (W/kg). La classifica dei telefoni meno radioattivi è dominata da Samsung, evidenziando notevoli differenze tra i vari produttori.

Le vere implicazioni delle Radiazioni

La ricerca continua a cercare chiarezza su questo fronte, mentre i consumatori sono chiamati a compiere scelte informate in un mercato tecnologicamente avanzato. La consapevolezza resta un elemento chiave. Trovare un equilibrio tra l’utilità degli smartphone e le preoccupazioni sulla sicurezza richiede un’analisi attenta. Gli acquirenti sono incoraggiati a prestare attenzione alle informazioni fornite dalle autorità di regolamentazione e a essere consapevoli delle certificazioni e delle limitazioni di sicurezza. Anche se sicuramente la classifica delle radiazioni va a fornire spunti interessanti, la verità sulla loro pericolosità rimane un territorio complesso e in evoluzione.