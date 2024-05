Samsung Galaxy Watch6 è la risposta dell’azienda sudcoreana ad Apple, uno smartwatch assolutamente completo in ogni sua parte, dotato di specifiche tecniche di alto livello, ed un prezzo che comunque si allinea con la controparte americana, senza sfigurare nella maggior parte degli ambiti/campi di riferimento.

La versione di cui vi parliamo oggi prevede una diagonale di 43 millimetri, la potremmo definire la giusta via di mezzo tra il piccolo da 40 millimetri, ed il ben più corposo da 45 millimetri. Disponibile sul mercato in due colorazioni differenti, ha anche due tipologie di connettività: bluetooth, così da condividere la connessione dello smartphone, o LTE, con supporto all’eSIM per il collegamento diretto alla rete. La più economica, che è quella in promozione, è proprio la bluetooth, con cinturino nero e scocca in acciaio inox con ghiera interattiva.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram ufficiale, dove trovare i codici sconto Amazon gratis e le offerte migliori del momento, con i prezzi quasi gratis.

Samsung Galaxy Watch6: offerta da non credere

L’offerta che oggi potete abbracciare direttamente su Amazon è quasi da non credere, in quanto mette a disposizione una riduzione del 29% sul prezzo originario di 419 euro, fino ad arrivare così a spendere solamente 296,52 euro, sempre con garanzia di 2 anni valida dalla data d’acquisto. Potete comprarlo direttamente qui.

Le funzioni che al contrario sono effettivamente raggiungibili restano all’incirca sempre le stesse, parliamo giustappunto di monitoraggio del sonno, così da capire come si dorme a tutti gli effetti, attività fisica di vario genere (con tantissime modalità differenti), misurazione di battito cardiaco, passi, calorie bruciate, SPO2 e altro ancora. I quadranti sono personalizzabili ed intercambiabili, possono facilmente essere scaricati direttamente dalla rete, ed è un prodotto che permette di controllare, nonché accedere direttamente, a tutto l’ecosistema dell’azienda sudcoreana. La spedizione è direttamente gestita da Amazon, con la certezza di avere la merce a domicilio in tempi brevissimi.