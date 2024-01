Google Tensor, nessuno vuole crederci eppure la sua partnership con Samsung sta per interrompersi

Google sta pianificando importanti cambiamenti nella produzione dei chip Tensor per la sua linea di smartphone Pixel. Secondo le ultime notizie riportate da 9to5Google, la compagnia sta considerando di interrompere la sua partnership con Samsung per lo sviluppo dei suoi processori. Invece, il futuro chip Tensor G5 sarà presumibilmente un progetto autonomo di Google, con una produzione affidata a TSMC e KYEC.

Google Tensor: Google Pixel e la Roadmap del Chip

Il Tensor G5 rappresenta un salto significativo nella strategia di Google per il design dei suoi SoC (System on Chip). Mentre i modelli precedenti erano frutto di una collaborazione con Samsung, Google sembra intenzionata a prendere le redini dello sviluppo, con KYEC che si concentrerà sull’architettura di base del chip e TSMC responsabile della sua produzione. Questo movimento segna una svolta importante, poiché Google si allontana dall’influenza diretta di Samsung nella progettazione e produzione dei suoi chip.

Nonostante ci fossero voci che il Tensor G4 fosse già in fase di sviluppo interno, sembra che Google abbia deciso di estendere la partnership con Samsung fino al 2025. Tuttavia, il lavoro sul Tensor G5 è già iniziato, con il chip che porta il nome in codice “Laguna“. Una delle caratteristiche più notevoli è che sarà il primo processore a 3 nm di Google, offrendo potenzialmente un notevole aumento delle prestazioni rispetto ai suoi predecessori. Si prevede che il Tensor G5 continuerà a concentrarsi sull’intelligenza artificiale, con un’architettura ottimizzata per gestire operazioni complesse in questo ambito.

Implicazioni per i Futuri Dispositivi Pixel

L’entusiasmo intorno al Google Pixel 10, previsto per la seconda metà del 2025 e presumibilmente dotato del chip Tensor G5, è già elevato. Tuttavia, questa mossa potrebbe avere implicazioni per il chip Tensor G4, atteso nella seconda metà dell’anno. Secondo alcune fonti, Google potrebbe non investire pesantemente nel Tensor G4, il quale potrebbe rivelarsi solo una leggera evoluzione del chip Exynos 2400 di Samsung Galaxy S24.