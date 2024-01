Vodafone, seguendo la tendenza comune tra le compagnie telefoniche, ha recentemente rilanciato una delle sue offerte più apprezzate, la Vodafone Silver, con l’intento di riportare a bordo i clienti che potrebbero essersi allontanati nel corso degli ultimi mesi o anni. Questo movimento strategico è finalizzato a garantire una gamma diversificata di promozioni e ad attrarre sia nuovi che vecchi clienti.

Differenze chiave tra le versioni a 7,99€ e 9,99€: quale scegliere?

La Vodafone Silver è proposta in due versioni, con tariffe mensili di 7,99€ e 9,99€ rispettivamente. Entrambe le opzioni offrono benefici simili, ma con leggere differenze. La versione a 7,99€ comprende minuti illimitati verso numeri nazionali, chiamate internazionali dalla sola Italia, messaggi illimitati in Italia e 100 GB al mese in 4G. Diversi servizi extra sono inclusi a costi variabili, solitamente 5€ per il primo mese e 7,99€ dal secondo in poi.

La variante a 9,99€ offre gli stessi bonus della versione a 7,99€, ma con 150 GB al mese in 4G. Anche in questo caso, ci sono servizi aggiuntivi al costo di 4,90€ per il primo mese e 9,99€ dal secondo in poi. Il pagamento può essere effettuato tramite addebito sul credito residuo o utilizzando “Smart Pay,” che offre un bonus di 50 GB mensili extra in 5G tramite carta di credito o IBAN.

Entrambe le offerte includono chiamate internazionali con minuti variabili a seconda della zona chiamata, coprendo diverse destinazioni. Vodafone Bronze Plus, invece, al costo di 9,99€, offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, messaggi illimitati, 70GB per la navigazione in 4G, e un bonus di GB illimitati in 5G quando si sceglie l’addebito tramite “Smart Pay”.

Cosa aspettarsi dalle prossime mosse di Vodafone

Questa iniziativa di Vodafone mira a mantenere una presenza competitiva sul mercato delle telecomunicazioni, proponendo offerte allettanti. E’ fondamentale notare che questa strategia potrebbe non interessare i clienti di operatori specifici, come TIM, Kena, WindTre, Very Mobile e ho.Mobile, esclusi da queste nuove proposte.

La dinamica del settore delle telecomunicazioni rimane in evoluzione, con le compagnie che cercano costantemente di adattare le loro offerte per soddisfare le esigenze mutevoli dei clienti e rimanere competitive nel mercato sempre più concorrenziale.