Samsung Galaxy S24, le funzioni segrete della fotocamera non presentate

Nonostante sia stata una presentazione piena di spiegazioni tra filmati e indicazioni da parte degli esperti, sembra che Samsung abbia tenuto qualcosa nascosto. Si tratta di alcune funzionalità che riguardano le fotocamere dei nuovi Galaxy S24, che hanno riportato diversi miglioramenti.

Il comporto fotografico dei tre nuovi smartphone dell’azienda sudcoreana è stato puntellato con qualche piccola aggiunta. Nulla di tutto ciò però è stato raccontato, oltre ad alcune funzionalità che invece erano state preannunciate. Direttamente sul blog coreano sono apparse delle aggiunte ulteriori, che a quanto pare sono disponibili per tutti.

Samsung Galaxy S24, queste sono alcune delle funzionalità riservate alla fotocamera che non sono state spiegate

Bisogna constatare che i miglioramenti sui Samsung Galaxy S24 sono stati diversi, soprattutto sul comparto fotografico. Sebbene Samsung non abbia annunciato alcune delle novità, eccole pronte all’arrivo per tutti.

La prima riguarda la migliore gestione della sfocatura durante le foto ritratto. Queste sono state sensibilmente migliorate con una profondità maggiore riconosciuta dal sensore e soprattutto con l’opportunità di migliorare la sfocatura. Inoltre cani e gatti saranno riconosciuti dalla galleria e gli si potrà applicare la modalità ritratto.

Le altre novità riguardano la modalità Expert RAW che passa di default a 24 MP e la doppia registrazione. I Galaxy S24 potranno effettuare la registrazione doppia di un video. Si potranno sfruttare, non solo la camera frontale e il sensore posteriore principale in contemporanea, ma anche accoppiate inedite come sensore principale e teleobiettivo ad esempio.

L’ultima funzionalità, che risulta un vero e proprio passo in avanti soprattutto per gli esperti, è il monitoraggio dell’audio. Collegando un paio di cuffie o degli altoparlanti che siano cablati o wireless allo smartphone, sarà possibile ascoltare e monitorare l’audio in registrazione.