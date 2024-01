La competizione tra gli operatori di telefonia mobile in Italia è diventata sempre più intensa, con ognuno di essi impegnato a promettere velocità elevate, copertura estesa e servizi avanzati per attirare i consumatori. Nell’ambito di questa feroce competizione, è essenziale essere informati sulla performance e sulla copertura offerta dagli operatori, per fare la scelta migliore in base alle proprie esigenze di connessione.

Un valido punto di riferimento per valutare la qualità delle reti mobili in Italia è il report “State of Mobile Experience” di Tutela, un’importante società indipendente di dati crowdsourcing. Attraverso un’analisi approfondita basata su diversi parametri, la società classifica gli operatori in diverse categorie, fornendo una panoramica dettagliata della loro performance.

I migliori operatori per la copertura internet

La classifica “Consistent Quality – Excellent” considera la percentuale di tempo in cui la rete mobile di un operatore garantisce prestazioni superiori alle soglie minime per attività come video HD, videoconferenze di gruppo e giochi. In questa categoria, Vodafone si posiziona al primo posto con il 77,2%, seguito da TIM, Iliad e WindTre.

La classifica “Consistent Quality – Core” valuta le prestazioni superiori alle soglie minime necessarie per app base, chiamate vocali, navigazione web e visualizzazione di video in definizione standard. Qui, Iliad raggiunge il primo posto con l’89,5%, seguito da Vodafone, TIM e WindTre.

Ulteriori classifiche, come “4G/5G Coverage” e “Total Coverage“, forniscono indicazioni sulla copertura 4G/5G e sulla copertura complessiva delle reti. Vodafone si conferma in prima posizione anche in queste categorie, seguita da TIM, WindTre e Iliad.

L’affidabilità di queste classifiche è supportata dai test effettuati da Altroconsumo, un’organizzazione italiana che tutela e informa i consumatori. La classifica delle velocità di download e upload nelle diverse regioni evidenzia la forte posizione di Vodafone in Campania, Lazio, Puglia e Veneto. WindTre primeggia nella Lombardia per la velocità di download, mentre la competizione per la velocità di upload vede Vodafone in testa. A Roma, ad esempio, Vodafone offre la velocità più elevata in download (41 Mbps), seguita da Iliad, WindTre e TIM. In upload, Iliad risulta la più lenta, mentre Vodafone è la più veloce. A Milano, la superiorità di Vodafone è confermata, a Napoli Vodafone è il leader sia in download che in upload.

Per chi desidera conoscere la performance specifica nella propria città o regione, Altroconsumo fornisce dati dettagliati. È importante notare che alcune regioni come Basilicata, Valle d’Aosta e Molise potrebbero avere una panoramica meno dettagliata a causa della carenza di dati.

La valutazione della copertura di rete è essenziale per prendere una decisione informata sull’operatore migliore per le proprie esigenze. Tutti gli operatori offrono strumenti online per verificare la copertura in una determinata località, con mappe interattive e dettagli sulle tipologie di reti disponibili (2G, 3G, 4G e 4G+).