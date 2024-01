CoopVoce ha la nuova EXTRA 300, è GRATIS per tutti

Il grande colpo da maestro che serviva per portare avanti una scia vincente, stava nel proporre una nuova offerta. Questa doveva essere necessariamente all’altezza ed è quanto è arrivato da parte di CoopVoce. Il famoso gestore virtuale che ora come ora risulta uno dei migliori senza alcun dubbio, sta continuando a stupire e lo fa con contenuti e prezzi di livello.

Il 2023 è stato probabilmente l’anno migliore di questo provider, che però vuole continuare nel 2024. Una delle offerte arrivate a fine anno, è stata prolungata a gennaio, ma solo per poco tempo prima che arrivasse una proposta straordinaria come la nuova EXTRA 300. Trovare di meglio sarebbe impossibile attualmente visto che questa promozione mobile garantisce un quantitativo enorme di giga ma non solo. Al suo interno gli utenti possono trovare infatti ogni mese anche minuti e messaggi, peraltro con un prezzo molto competitivo.

CoopVoce vuole continuare nella sua manovra di disturbo verso gli altri operatori e ci sta riuscendo molto bene.

CoopVoce ha l’offerta definitiva: ecco la EXTRA 300 con tutto incluso a 9,90 €

Dopo aver visto il lancio di quest’ultima offerta, anche gli utenti più reticenti hanno scelto di sbarcare presso la corte di CoopVoce. Effettivamente sul sito ufficiale sono descritte tutte le caratteristiche di una soluzione che sembra troppo bella per essere vera.

La EXTRA 300 consente a tutti gli utenti ogni mese di avere minuti senza limiti verso qualsiasi gestore esistente, 1000 messaggi verso tutti ma soprattutto 300 giga in 4G per navigare. Il prezzo mensile è di 9,90 € al mese con il primo che è gratuito.